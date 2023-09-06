Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Gazimağusa Limanı’na yaptığınız ziyarette sorunları bildiğinizi söylediniz. Sorunlar biliniyordu madem neden bugüne kadar çözülmesi için çalışılmadı? İlla ki her şeyin arap saçına dönmesi mi gerekiyor?





Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı ile Ticaret Odası’nın ikili ilişkileri geliştirilmeli. Zira iyi bir tarım, ticaretinde büyümesi ve gelişmesiyle olur değil mi?





Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak bizce yapmanız gereken en önemli iş bölgelerdeki sağlık ocaklarını güçlendirmek olmalı. İnsanların köylerinden kalkıp şehirlere gitmek yerine sağlık ocaklarında tedavi almaları daha iyi olur.



Sn. Murat Şenkul, açıkladığınız rakamlara bakıldığında Girne’de kayıtsız apartman daireleri ve konutlar nedeniyle belediyenizin uğradığı zarar çok büyük. Umarız bu durum artık son bulur.



Sn. Süleyman Rebge, geçtiğimiz akşam katıldığınız KTSYD futbol turnuvasında oldukça yorulmuşsunuz. Ancak alınan farklı galibiyette payınız oldukça fazlaymış. Devamını dileriz.



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi bölgesi sınırları içindeki Yıldırım köyü ile Atlılar köyleri arasında çöplük alan sorununu çözme konusunda verdiğiniz söz varmış. Umarız yerine getirirsiniz.

