Sn. Ünal Üstel, İngiltere’ye yaptığınız ziyarete oradaki Kıbrıslı Türk vatandaşlarla yaptığınız görüşmelerde en fazla ne konusunda şikayet aldınız? Uçak biletlerinin pahalılığımı yoksa betonlaşan KKTC mi?



Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak uhdenizdeki kurum kuruluşlara yaptığınız ziyaretler ve örgütlü sivil toplum örgütleriyle yaptığınız görüşmeler herhalde size ülkeye ne kadar para girişi olduğunu size göstermiş olmuştur diye düşünüyoruz.



Sn. Fikri Ataoğlu, adım adım yaz sezonunu kapattığımız bugünlerde ülkemiz turizmi adına 2023 yılının yaz sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen patlama olmamasına karşın iyi bir turist akışı oldu herhalde.



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak ülkede son zamanlarda artan alkollü sürüş sonucunda yaşanan kazalar ile ilgili caydırıcı cezalar içeren yasaları hazırlamak adına bir çalışma yaptınız mı?



Sn. Aytaç Karavezirler, Cihangir takımı olarak yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığınız hazırlık maçlarında galibiyeti unutmuşsunuz. Acaba bunun sebebi nedir dersiniz…



Sn. Hüseyin Paşa, Kıb-Tek için açılan 75 kişilik münhal sınavında çok usulsüz işler yapıldığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddialara bir cevap vermediğinize göre, bu iddialar doğru olsa gerek.

