Sn. Ünal Üstel, futbolcuların sağlık raporlarına yönelik Sağlık Bakanlığı ile Kulüpler Birliği arasında protokol yapılması diğer federasyonların onuruna dokunmuş. Onların da bu ülkenin evlatlarına spor yaptırdığını unutmayın…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yeni bakan olarak her şeyin çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söylüyorsunuz. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünü unutmayın. Bu nedenle bazı söylemlerinize dikkat edin…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokul kitaplarındaki dini söylem ve fotoğraflar başınızı yine ağrıtacak gibi. Siz de biliyorsunuz ki laik Kıbrıs Türkü bu gibi gerici söylem ve fotoğraflara her zaman karşı durmuştur…



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanı olarak görev başlayalı 15 gün olmadan ilk icraat olarak üreticiye doğrudan gelir desteği ödemelerinin ilk taksitini ödemek olması üreticinin yanında olacağınızı gösterdi. Hade hayırlısı diyelim…



Sn. Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta Cuma günü sabahleyin İstanbul’a uçarak oradan da aktarmalı olarak nereye uçtunuz? İstanbul uçuşunuzda vatandaşların size ilgisi yoğunmuş…



Sn. Turgay Deniz, bazen insan oğlunun ağzından çıkan bir sözün çok farklı yerlere çekilebileceğini siz de geçtiğimiz günlerde söylediğiniz bir cümle nedeniyle yaşamış oldunuz…

