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Sn. Ersin Tatar, UBP’nin eski başkanı olarak son günlerde parti içinde gerilimin çok arttığı konusu herhalde size de ulaşmıştır. Partililerinize ne tavsiye edersiniz?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda haftanın iki gün tam gün eğitim konusunda karar alınmasına karşın bu konuda yeterli alt yapının olmadığı gerekçesiyle özellikle ilkokul öğretmenleri eğitim takvimine uymayacaklarını açıkladılar. Anlaşılan yine kaos yaşanacak…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Bakanlığı olarak kayıt dışı işgücüyle mücadelenizin başladığını söylediniz. Yalnız o koltuğa oturan herkes bunu ilk kez yapılacakmış gibi lanse eder fakat icraata geçemiyor…
 
Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak Tapu Amirlikleri’nde son birkaç yıldır uygulanan randevu sisteminin 1 Eylül itibariyle kaldırılması kararı umarız uygulamaya girer. Zira koronavirüs vakaları dünyada artışa geçti…
 
Sn. Hüseyin Paşa, dün öğleden önce yaptığınız açıklamada Kıb-Tek’te arızaların giderildiğini ve artık kesintilerin olmayacağını söylediniz. Ancak dün gün boyunca birçok bölgede kesintiler yapıldı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu…
 
Sn. Hasan Sertoğlu, bugün itibariyle gerek liglere isim sponsorluğu gerekse canlı yayın ihalesi için süreç sonlanıyor. Acaba isim sponsorluğu için müracaat oldu mu?      
 
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