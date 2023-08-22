Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Pile bölgesinde yapımına başlanan yol projesine BM’nin engel olması sonrası yaşanan gelişmeler dünyada ses getirdi. Umarız, bu yaşananlar sonrasında uluslararası toplumdan ülkemize daha fazla bir dayatma gelmez.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, YKS sonuçlarına göre ülkemizdeki üniversitelere yerleştirmede geçen yıla göre önemli bir sayıda artış var. Acaba bunun sebebi, Türkiye’de iyi bir tanıtım mı? Yoksa Türkiye’de yaşanan depremler mi?
 
 
Sn. Özdemir Berova, gerek deniz limanlarına, gerekse havalimanına yaptığınız ziyaretlerde gözlemlediğiniz en önemli eksiklik nedir? Teknolojinin yeterince kullanılamaması herhalde en başta geliyor.
 
 
Sn. Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ olarak bu yıl oransal olarak en yüksek yerleştirme alan üniversite oldunuz. Bunun sebebi herhalde yurt dışında iyi bir izlenim bırakmış olmasıdır. Bu arada finansla krizin çözümü için acı reçete uygulanmaya başlandı mı?
 
Sn. Bülent Günkut, sizin organizatörlüğünüzde bu yıl 36.sı düzenlenecek olan Miss Kuzey Kıbrıs ve 25.cisi düzenlenecek olan Bay Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmaları için artık heyecan dorukta olsa gerek. Allah kolaylık versin.
 
Sn. İltaç Karayel, eşinizle birlikte Karadeniz Turu yapmışsınız. Oldukça keyifli geçen turunuzda en çok sevdiğiniz herhalde serin hava ve yeşil doğa olmuştur diye düşünüyoruz.
 
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