Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, kamuda tek tip mesai sistemi gerçekten de gerekli. Ancak eğitimde tam gün eğitime geçiş için koşullar hazır mı? Zira neredeyse hiçbir okulumuzda tam gün eğitime uygun koşullar yok.



Sn. Hakan Dinçyürek, hastaların daha süratli ve kaliteli hizmet almaları önceliğiniz olduğunu açıkladınız. Öyleyse devlet hastanelerine istihdamın yolunu açmanız şart.



Sn. Olgun Amcaoğlu, bize gelen bilgilere göre yine gaz tedarikçileri stok yapmaya başlamış. Tüp gaz isteyen vatandaşlara satış yapılmıyormuş. Bu konuda bir araştırma yapmanızda fayda var.



Sn. Dursun Oğuz, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı papazına karşı yapılan saygısızlığa müsamaha göstermeyerek gereken işlemin başlatılmasını sağlamanız takdir topladı.



Sn. Mustafa Naimoğulları, bizden size nacizane bir tavsiye. Sizin gibi sürekli telefonda konuşan bir kişi araçta telefon kullanmak için kulaklık almanızı tavsiye ederiz. Zira araç kullanırken telefonda konuşmak hem tehlikeli hem de cezası pahalı.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak, yaptığınız çalışmaları beğenmeyen bazı kişilerin belediyenize iş yapmaz suçlaması yapmak için eski fotoğrafları sosyal medyadan yayınlamasına iyi bir cevap vermişsiniz. Anlaşılan bölgede halen başkanlığınızı hazmedemeyenler var.

