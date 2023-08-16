Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, yeni bakanlarınızla birlikte inşallah ekonomi konusunda vatandaşın yaşadığı sıkıntıları aşacak bazı uygulamaları hayata geçirirsiniz. Örneğin KDV sıfırlaması yapılacağını açıkladığınız ürünlerin sıfırlamasını yapmak gibi…





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık göreviniz hayırlısı olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluk alanının genişliğini dikkate alarak çalışmalarınıza hız vermeniz şart. Allah kolaylık versin…





Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Bakanlığı görevine daha oturmadan Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ni ziyaret ederek açık destek belirtmenizi pek anlayamadık. Herhalde vardır bir hikmeti…





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı’ndan ayrılırken, personelle yaşadığınız duygusal vedalaşma dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan Bakanlıkta kadın dayanışmasının en iyi örnekleri sergilenmişti…



Sn. Mahmut Özçınar, geçtiğimiz pazartesi günü siz ve bazı partilileri İskele’de meydanda gördük. Hayırdır bir sorun yoktu herhalde. İskeleyi sebebi ziyaretiniz neydi acaba?



Sn. Aziz Kaya, Lefke Şenlikleri kapsamında birçok etkinlik organize ederek bölge halkının kaynaşmasını sağlıyorsunuz. Ancak tanıtım yapmanızda fayda var…

