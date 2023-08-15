Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta hükümetin UBP kanadında yapılan kabine değişikliğini nasıl görüyorsunuz? Bu değişiklik gerçekten de yeni projelerin hayata geçmesine yönelik mi yoksa siyasi bir hamle mi?





Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı görevini İzlem hanımdan devralırken, işinizin hiç kolay olmayacağını anlamışsınızdır. Zira ülkemizin sağlık alanındaki sıkıntıları gün geçtikçe çoğalıyor.



Sn. Dursun Oğuz, neredeyse 4 kabinedir her kabinede yer alan tek bakan sizsiniz herhalde. Anlaşılan o ki çalışmalarınız takdir ediliyor. Yeni Bakanlığınızda başarılar dileriz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yapılacak bir kurultayda parti başkanlığına aday olacağınız konusu kulislerde konuşuluyor. Acaba sizin de bir niyetiniz var mı?



Sn. Fırat Ataser, geçtiğimiz akşam oynanan BTM 2. Final maçı olan Kozanköy - Gaziköy maçından sonra kazanan Kozanköy’ün taraftarlarıyla birlikte coşkuya ortak olup, adeta çocuklar gibi sevinmişsiniz. Ama unutmayın ki her lige katılan takım belediyenize bir külfeti daha getirir.



Sn. Akay Cemal, kadim dostunuz olan ve yıllarca beraber, omuz omuza çalıştığınız Süleyman Ergüçlü’nün vefatı sizi de etkilemiş olsa gerek. Allah rahmet eylesin diyelim.

