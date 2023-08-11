Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, CTP’li ve bağımsız milletvekillerinin imzasıyla Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı. Acaba bu konuda teamüller ne emrediyor? Meclis Başkanı olarak yetki sizde olsa gerek…



Sn. Dursun Oğuz , Tarım Bakanlığı’na bağlı kurumlarımızdan TÜK’ün son 8 ayda 9’uncu kez borçlanmaya gitmesi dikkat çekti. Herhalde bu kez yapılan borçlanma üreticilerden alınan arpa ürününü ödemeye kullanılacak…



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temaslarınızda elektrik konusunda oldukça verimli çalışmalar yaptığınız anlaşılıyor. Acaba yapılan hesaplamalara göre kaç yıl için ülkeye Türkiye’den kabloyla elektrik gelecek?



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak son zamanlarda artan şiddet olaylarına karşın nasıl bir önlem almayı planlıyorsunuz. Şiddet olaylarının artmasının sebebi nüfus artışı ve yetersiz polis sayısı olabilir mi…



Sn. Fırat Ataser, Alsancak - Lapta - Çamlıbel Belediyesi olarak Çamlıbel köyünde bu ay yapılması düşünülen Domates Festivali’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl renkli görüntülere sahne olmayacak mı?



Sn. Orhan Tolun, Türkiye’de çıkarılan yurt dışı seyahatlerde taksit sınırlaması kuralı KKTC turizmini ne kadar etkileyecek? Herhalde büyük otelleri bundan en fazla etkilenecek olan yerlerdir…

