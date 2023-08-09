Mesajınız var

Sn. Alişan Şan, önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan Havalimanı işletmecisine yönelik 59 milyon Euro’luk vergi affı ile ilgili sözleriniz kafaları karıştırdı. Kamuoyunun daha detaylı bilgilendirmeniz şart.



Sn. Erhan Arıklı, T&T şirketine yapılan vergi affı mı yoksa devletin bu şirkete para vererek kendi malını satın alması mı anlayamadık. Her halükarda devlet yine zarara uğratılmıştır bizce.



Sn. Resmiye Canaltay, aldığımız duyumlara göre, ilerleyen günlerde hükümetteki bakanlarda yapılacak olan değişiklikle yeniden bakan olacağınız konuşuluyormuş. Bu konuda size bir teklif geldi mi?



Hasan Sadıkoğlu, geleneksel olarak her yıl Haziran sonu veya Temmuz başında yapmış olduğunuz İskele Festivalini herhalde yapmayacaksınız. Zira bu konuda belediyenizin bir çalışma yaptığını duymadık.





Sn. Mehmet Avcı, devletin yol güvenliğini sağlamak ve bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemesinin asli görevi olduğunu belirttiniz. Yüksek para cezalarına rağmen, sizce halen daha trafik suçlarının işlenmesinin sebebi nedir? Eğitimsizlik ya da toplumun bunalımda olması mı diyelim?



Sn. Hasan Sertoğlu, bazı BTM kulüplerinin futbolcuları bir mal gibi görüp tüccar gibi davrandığını söylediniz. Keşke daha açık olarak kulüp isimleriyle verseydiniz.

