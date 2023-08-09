banner913
banner932
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
28 0
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
7 0
 
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
43 0
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
43 0
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
20 0
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
25 0
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
21 0
banner964

Mesajınız var

banner476

banner825
Mesajınız var
banner971
Sn. Alişan Şan, önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan Havalimanı işletmecisine yönelik 59 milyon Euro’luk vergi affı ile ilgili sözleriniz kafaları karıştırdı. Kamuoyunun daha detaylı bilgilendirmeniz şart.
 
Sn. Erhan Arıklı, T&T şirketine yapılan vergi affı mı yoksa devletin bu şirkete para vererek kendi malını satın alması mı anlayamadık. Her halükarda devlet yine zarara uğratılmıştır bizce.
 
Sn. Resmiye Canaltay, aldığımız duyumlara göre, ilerleyen günlerde hükümetteki bakanlarda yapılacak olan değişiklikle yeniden bakan olacağınız konuşuluyormuş. Bu konuda size bir teklif geldi mi?
 
Hasan Sadıkoğlu, geleneksel olarak her yıl Haziran sonu veya Temmuz başında yapmış olduğunuz İskele Festivalini herhalde yapmayacaksınız. Zira bu konuda belediyenizin bir çalışma yaptığını duymadık.
 
 
Sn. Mehmet Avcı, devletin yol güvenliğini sağlamak ve bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemesinin asli görevi olduğunu belirttiniz. Yüksek para cezalarına rağmen, sizce halen daha trafik suçlarının işlenmesinin sebebi nedir? Eğitimsizlik ya da toplumun bunalımda olması mı diyelim?
 
Sn. Hasan Sertoğlu, bazı BTM kulüplerinin futbolcuları bir mal gibi görüp tüccar gibi davrandığını söylediniz.  Keşke daha açık olarak kulüp isimleriyle verseydiniz.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.