Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, sıcak havalara rağmen, ne kabullerinizde, ne de ziyaretlerinizde azalma oldu. Yani bu enerjiyi neye borçlusunuz onu anlamak mümkün değil. Allah nazarlardan korusun sizi.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, her geçen gün ekonominin darboğaza sürüklendiği ülkemizde kapanan işletme sayıları ile ilgili bilginiz var mı? Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yaptığı açıklamada ülkede yeni yıldan beridir kapanan şirket sayısı ürpertici olarak niteledi. Siz ne diyorsunuz?
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, hasta bakıcı sorununa yasal düzenleme ile köklü çözüm getirileceğini açıkladınız. Umarız bu dediğinizi hayata geçirebilirsiniz. Zira ülkedeki devlet hastaneleri bakıcıların geçim kaynağı durumuna geldi.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde birçok bölgede yeni okul inşaatlarıyla ilgili belediyelerden adımlar atılması herhalde en başta sizi sevindirdi. Ancak sadece belediyelerin değil özel kişilerin de bu konuda elini taşın altına koyması gerek herhalde.
 
Sn. Uğur Dereliköylü, sizin de söylediğiniz gibi gençlere yatırım olmadığı için ülkede genç nüfus göç ediyor. Acaba bundan sonraki süreçte gençlere nasıl bir yatırım yapılırsa gençlerin göçü azalır.
 
Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak organize ettiğiniz ilk büyük organizasyon olan Serdarlı Babutsa Festivali için hazırlıklar harıl harıl devam ediyormuş… Allah kolaylık versin.
 
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