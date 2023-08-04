Sn. Ünal Üstel, partinizde başkanlık yarışı için kartlar oynanmaya başlanmış. Acaba yakın zamanda yapılması muhtemel olağanüstü kurultayda parti başkanlığına yeniden aday olacak mısınız?





Sn. Ziya Öztürkler, bazı alçak orman arazilerinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’na devri ile ilgili son günlerde kamuoyunu meşgul eden konuda sizin bakanlığınızdan onay alındı mı? Yoksa bu konuda size söz bile verilmedi dersiniz?



Sn. Alişan Şan, aldığımız duyumlara göre, Eylül ayına kadar her hafta akaryakıta zamlar devam edecekmiş. Zira bütçede öngörülen gelirler bu şekilde dengelenmeye çalışılıyormuş. Umarız doğru değildir.



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi olarak bugün başlayacak olan Mehmetçik Üzüm Festivali için çok güzel hazırlıklar yapmışsınız. Umarız hem bölge halkı hem de gelecek olan misafirler festivalden mutlu ayrılacaklar.



Sn. Raif İlker Buran, Ağustos ayı başı itibariyle sıcaklıklar normal seviyeye geldi. Acaba bundan sonraki günlerde aşırı sıcak hava akımı var mı? Veya sürpriz yağmurlar görülür mü Ağustos ayında?



Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü kulübü olarak büyük hedefleriniz doğrultusunda yaptığınız transferlerle en az 5 yıllık bir kadro oluşturdunuz. Ama bu biraz haksız rekabete girmiyor mu?

