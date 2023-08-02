Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, aldığımız duyumlara göre, parti içinde başkanlık seçimi için hareketlenmeler başlamış. Bu konuda parti başkanı olarak nasıl bir tutum izleyeceğiniz merakla bekleniyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, Bafra bölgesinde bazı alçak orman arazilerinin turizme açılması gerektiği yönünde yaptığınız açıklamanız tepkiye neden oldu. Bizce bu konuyu açıklığa kavuşturmanızda fayda var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokul ve ortaokul müdür veya idarecileriyle yaptığınız toplantılarda herhalde okulların durumu ve yeni eğitim yılında tam gün eğitim masaya yatırıldı. Ama bizce tam gün eğitim zor bir süreç gibi görünüyor.



Sn. Orhan Tolun, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan, yurt dışı tatillere yönelik taksit imkanını yasaklayan kararın ülkemiz turizmine balta vuracağına dikkat çekerek bundan muaf olmak için girişim yapılmasını KITSAB olarak istediniz. İnşallah sizi dikkate alırlar.



Sn. Aytaç Karavezirler, geçtiğimiz gün sizi aracınızla yolda ilerlerken çok düşünceli gördük. İnşallah bir sorun yoktur. Futbol konusunda çok fazla sıkıntı etmenize bizce gerek yok.



Sn. Suphi Coşkun, Cumhurbaşkanı Tatar’la bir araya gelerek, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına Adıyaman’da neler yapabileceğinizi konuşmuşsunuz. Umarız bu sürece katkınız olur.

