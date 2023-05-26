Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Adıyaman İsias Otel ile ilgili hükümet olarak Başsavcılığa ifade vermeniz neden istendi? Bu konudaki sürecin bizce çok uzatılmaması aileler için çok önemli.



Sn. Zorlu Töre, “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerinde söylediğiniz gibi son yılların en büyük tehlikesi olan teknolojik bağımlılıktan kurtulmak için çocukların daha çok sosyalleşmesi gerekiyor. Ancak bu konuda devlet adım atmalıdır.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 35 kişiye mezar olan Adıyaman İsias Otel enkazına yeniden gitmek sizde nasıl bir duygu uyandırdı? Bölgeye giden ilk yetkililerden biri de sizdiniz ve orada günlerce umutla çalışmaları izlemiştiniz.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin takımı P.L.Gençler Birliği’nin yeniden Süper Lig’e dönmesi herhalde sizi de mutlu etmiştir. Beş ilçemizden biri olan İskele’nin bir takımının Süper Ligde olması bölge prestiji ve bilinirliği içinde önemli çünkü.



Sn. Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’de ekonomik olarak yeniden yapılanma çerçevesinde atılması planlanan adımlardan biri olan maaşlara zam yapılmaması konusu öğretim görevlilerince herhalde kabul görmeyecek. Bu konuda sor bir süreç sizi bekliyor. Kolay gelsin.



Sn. Hüseyin Cantürk, master dostlarınızla birlikte Antalya’da hem maç hem de tatil yapmışsınız. Keyfiniz daim olsun. Antalya’nın havası nasıl?

