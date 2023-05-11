Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak 1 yılınızı değerlendirdiğini basın toplantısında yaptığınız açıklamada, birçok alanda krediler vereceğinizi ifade ettiniz. Bu kredilerin kaynağı ne olacak acaba?





Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanı olarak göreve geldiğiniz günden beridir, bölgelerde birçok müzeyi hayata geçirerek ülke turizmine kazandırdınız. Turistler için önemli bir gezi yeri olan müzelere hayat vermeniz nedeniyle sizi kutlarız.



Sn. Erhan Arıklı, her geçen gün bozulan anayollarımızda en azından bölge bölge tamiratlar yapılması şart oldu. Birçok yol adeta tarlaya dönmüş durumda. Sürücüler artık isyan noktasına gelmiş, bizden iletmesi.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, sizin tarafından hazırlanan karma oyun kaldırılması ile ilgili yasa tasarısı konusunda muhalefetten acaba görüş aldınız mı? Umarız Meclis’te yeni bir gerginliğe neden olmaz.



Sn. Mehmet Fahlioğluları, 5 yıl sonra yeniden Süper Lige dönen Yeniboğaziçi takımını sizin şahsınızda kutlarız. İyi bir jenerasyonla yükseldiğiniz Süper Lig’de birkaç nokta atışı takviyeyle kalıcı olabilirsiniz.



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin çevre ve alt yapı konularında partinizin deneyimli eski belediye başkanı Hasan Öztaş’tan destek aldığınız bilgileri ulaştı. Herhalde bu yardımları ücretsiz yapıyordur diye düşünüyoruz…

