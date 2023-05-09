Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Yeşilırmak yangınında zaman kaybetmeden Güney Kıbrıs’tan yardım istenmesi ile felaketin büyümeden önlenmesi sağlanmış. Bu gibi işbirliklerinin devamını dileriz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada gelecek eğitim yılında tam gün eğitimi başlatacağınızı ifade ederek önce haftada 2 gün, 3 yıl içinde ise 5 gün tam gün eğitime geçileceğini söylediniz. Ancak bu yıl denemesini bile yapmaktan vazgeçtiğinizi unutmayın.



Sn. Ziya Öztürkler, son aylarda ülkeye gelerek yerleşen yabancı sayısı ile ilgili elinizde net bir bilgi var mı? Özellikle Rus ve Ukraynalı sayısının oldukça arttığı yönünde iddialar var.



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta brent petrolün 73 Dolara kadar gerilemesine karşın akaryakıta indirim yapılmamasını vatandaş anlayamadı. Aldığımız bilgilere göre litrede 1 TL’lik indirim kararından son dakikada vazgeçilmiş. Acaba sebebi ne?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Cumartesi günü Gönyeli’de yaşanan sel sırasında barınaklarını su basan hayvanları güvenli yerlere taşıtmışsınız. Hayvan severlerden bir takdir daha aldınız.



Sn. Ahmet An, bir araştırmacı yazar olarak 50 yıllık arşivinizi Milli Arşive bağışlamanız çok güzel bir hareket. Umarız tarih ve kültür meraklılarının işine yarayacaktır.

