Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, halk ülkemizde Haziran ayı içinde bir milletvekili için yapılması düşünülen ara seçime katılmama konusunu gündemine aldı. Bizce hükümet olarak siz de bu konuyu gündeminize almanız gerek.



Sn. Olgun Amcaoğlu, vatandaş dünyada brent petrol fiyatları 72 Dolar’a gerilerken, Türkiye’de arka arka 3 kez indirim yapılarak benzinin litresi 18 TL civarına düşerken, bizim ülkemizde neden hiç indirim olmadığını soruyor. Bizden iletmesi.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizde eksik olan ilaçların peyder pey gelmesi hastalar için sevindirici, ancak ilaçların fiyatlarını duyan vatandaşlar, daha çok hasta oluyor. Bu nedenle fiyatların makul olması için biraz devlet indirimi şart.



Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkemizde 2023 yılı turizm sezonu rezervasyonlarında herhangi bir değişim oldu mu? Olumlu yönde mi bu değişim.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarımım neredeyse sonuna gelinen Lefkoşa’da vatandaşın hayat kalitesini artıracak yeni projelere yönelme zamanı geldi herhalde.



Sn. Fehime Alasya, yaklaşık 10 yıllık bir aktif gazetecilik serüveniniz sonrasında YDÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde görev almaya başlamışsınız. Yeni işiniz hayırlısı olsun. Allah kolaylık versin.

