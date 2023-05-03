Mesajınız var

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün SAN-HO şirketi ile Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü imzalamanız çok güzel. Bu gibi güneş enerjisi yatırımlarını artırmakta fayda var.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye ile yapılan sağlıkta işbirliği anlaşması neticesinde USHAŞ şirketine kapsamlı yetkiler verilmesi Tabipler Birliği başta olmak üzere sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı. Bu konuda daha net açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Dursun Oğuz, ülkeye ithal et getirilmesi kararı sonrasında hayvancılar bu konuda sessiz kalmayarak Tarım Bakanlığı’na siyah çelenk bırakarak sizde 4 soruya cevap istediler. Haksız da sayılmazlar yani.



Sn. Mustafa Gürsel, dün Gazeteciler Birliği’nin Meclis kapısı önünde uçurduğu posta güvercinleri herhalde sizin güvercinlerinizdendi. Acaba bunlardan şu anda kaç tane besliyorsunuz?



Sn. Kudret Özersay, seçim yasaklarının başlangıç süresinin 1 aya indirilmesini eleştirerek, bunun sebebini ise yasaklar yürürlüğe girmeden sınavsız ve münhalsiz hükümetin 70 geçici işçi istihdamı yapması olarak gösterdiniz. Ah keşke bu geçici işçi istihdamları hiç olmasa.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak sınırlarınız içindeki anayol refüjlerinde temizlik yapmanız çok değerli bir çalışma. Umarız bu çalışma diğer belediyelere de örnek olur.

