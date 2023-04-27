Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusundaki çalışmanız acaba yaz mesai dönemine geçilmeden gerçekleşecek mi? Bu konuda kamuda örgütlü sendikalarla herhalde bir fikir alışverişi yapılmıştır.





Sn. Alişan Şan, Sayıştay Başkanlığı Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesi için oldukça çaba gösterdiğinizi duyduk. Acaba bunun sebebi nedir?





Sn. Fikri Ataoğlu, geçmişte de uygulamaya konmak istenen turizm ve seyahat acentelerinden ülkeye getirecekleri kişi başına sigorta ücreti ödenmesi uygulaması yeniden devreye alınmaya çalışılıyor diye duyduk. Bu konuda başınız ağrıyacak gibi, bizden uyarması.



Sn. Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı’nın devletten alacağı olan büyük miktardaki paranın tahsili için neden Kooperatif Bankası’na yapılan her ay belirli bir miktar ödeme yöntemi devreye konulmuyor.



Sn. Murat Şenkul, Girne Limanı’nın yaz aylarında yeniden turizme kazandırılması için Girne Belediyesi olarak yardıma hazır olduğunuzu yetkililere iletmişsiniz. Acaba olumlu bir dönüş oldu mu?



Sn. Fehmi Oktay, nisan ayının son günlerinde havanın yeniden değişmesi sonrasında etkili yağmurlar bekliyor musunuz? Bu arada hasta olduğunuzu duyduk. Umarız ciddi bir durum yoktur. Geçmiş olsun.

