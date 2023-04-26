Mesajınız var

Sayın Ersin Tatar, Sedat Peker’in KKTC ile ilgili yeni videolar yayınlayacağı ve bu videolarda sizinle de ilgili özel bir video yayınlanacağı iddia edildi. Anlayacağınız ortalık fena karışacak. Diğer yandan bir ii kadını ile yaptığınız yemekli toplantının parasını iş kadınına ödetmeniz de konuşuluyor.





Sn. Ünal Üstel, bir milletvekili için ara seçime gidilerek 25 milyon TL harcanması oldukça büyük bir külfet. Onun yerine yasada değişiklik yaparak belediyelerde olduğu gibi istifa eden veya ölen belediye meclis üyesi yapılan atama misali bir atama yapılamaz mı?





Sn. Dursun Oğuz, son günlerde artan et fiyatları nedeniyle başta kasap ve restorancılardan size yönelik sert eleştiriler geliyor. Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Tufan Erhürman, hükümetin 1 yıl önce ‘ekonomik çıkmazı’ gerekçe göstererek yapmadığı ara seçimi Haziran sonunda yapmaya karar vermesini ‘erken genel seçimden kaçma’ olarak değerlendirdiniz. Acaba seçim yerine başka bir formül yapılsa daha iyi olmaz mıydı?





Sn. Kudret Özersay, dokunulmazlıkların kaldırılması ve yolsuzluk dosyalarının üzerine gidilmesi konusunda yaptığınız açıklamada yerden göğe kadar haklısınız. Ama iktidarda bu cesaret sanırım yok.



Sn. Serhan Aktunç, Demokrat Parti’nin ara seçimde milletvekili adayı olarak sizi göstereceği açıklandı. Hayırlısı olsun, bu yolda uzun yıllardır edindiğiniz tecrübelerinize göre kazanma şansınız nedir?

