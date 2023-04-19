Mesajınız var

Sayın Ünal Üstel yeni kurulan havayolu şirketinin ilk uçuşunda gözler sizi aradı. Fakat yoktunuz. Bazı çevreler sizin bu şirkete onay vermediğinizi konuşuyor. Bu konuda bir açıklama yapmanız bekleniyor.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün makam aracınızla Mağusa’dan Lefkoşa’ya dönüşte tüm radarları hızlıca geçtiğinizi görenler hayret etmiş. Anlaşılan bir yere yetişmeniz gerekiyordu. Zira biz sizin kurallara uyan bir bakan olduğunuzu biliyoruz.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, talep edilen eksik ilaçların azar azar gelmesiyle herhalde devlet eczanelerinde eksik ilaç kalmamıştır. Anladığımız kadarıyla ilaç üretim yerleri fiyatları ikiye katlayınca üretimi artırmaya başladılar.



Sn. Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi bünyesinde olan sahaların bakım ve onarımı kapsamındaki skorbord tamiri veya yenilenmesi için ihaleye para yok gerekçesiyle çıkamamak kabul edilir değil. CONİFA Şampiyonası ülkemizde olsaydı yine böyle mi olacaktı?



Sn. Tufan Erhürman, CTP içinde son günlerde alevlenen disiplin tartışması partililer arasında gerilimi artırmışa benziyor. Bizce parti başkanı olarak bu konuda elinizi masaya vurmanızda fayda var.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak çalışanlarınızın özlük hakları için örgütlü oldukları sendika olan BES’le Toplu İş Sözleşmesi imzalamışsınız. Her zaman çalışanını koruyan bir kişi olmanız nedeniyle sizi bir kez daha kutlarız.

