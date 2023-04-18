Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Pazar günü Serdarlı-Görneç arasında düzenlenen Şampiyon Melekler Anı Yürüyüşü etkinliğinde gözler sizi aramış. Zira ülkede nerede bir yürüyüş olsa orada sizi görmek mümkün oluyormuş. Anlaşılan biraz yoğun olduğunuz için katılamadınız.





Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta başında açıklanan 18 Nisan’da Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan yeni havalimanının açılışının ertelendiği bildirildi. Hayırdır, bunun sebebi nedir?





Sn. Ziya Öztürkler, geçtiğimiz yılın sonunda çıkarılan ve bu yıl Mart ayında biten Muhaceret Affı başvurularına 6 bine yakın başvuru olmuş. Bu sayı beklentileri karşılamış olsa gerek.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık 1 aydır çadırda veya online eğitim gören Namık Kemal Lisesi öğrencileri dün itibariyle yeni yapılan Yonpaş Lisesi binalarında eğitime başlamış. Hadi hayırlısı olsun.





Sn. Mehmet Nizam, cumartesi günü köyünüz Alaniçi’nde gerçekleştirilen ’17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri’nin tanıtım etkinliğinde beklediğiniz birçok kişinin katılım göstermemesi moralinizi bozmuş. Olur böyle şeyle çok kafaya takmayın.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye Başkanlığı yaptığınız dönemde ülkeye Türkiye’nin Seferihisar bölgesinden getirdiğiniz karakılçık (Ciberunda) buğday üretiminiz her geçen yıl artmaya devam ediyormuş. Allah bereket versin diyelim.

