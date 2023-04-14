Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bu aralar ortaokul ve liselere ziyaretlerinizi sıklaştırdığınız görülüyor. Yaptığınız ziyaretlerde sizce genç beyinlerle ilgili en iyi ne tanımı yapılabilir?



Sn. Fikri Ataoğlu, İstanbul’da katılmış olduğunuz EMİTT Fuarında gözlemlediğinize göre Türkiye’den 2023 yılı için beklenen turist sayısı hedefi nedir? Özellikle yeni havalimanın devreye girmesiyle sayı inşallah artar.





Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamalarda İhtiyat sandığı iştirakçilerine kar payı ödemesi yapacağınızı söylediniz. Ancak eski bir müdür bunun mümkün olamayacağını zira devletin İhtiyat Sandığı’na olan 5 milyar TL’lik borcunu önce ödemesi gerektiğini söylüyor.



Sn. Fırat Ataser, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinde değindiği gibi Alsancak-Lapta ve Çamlıbel bölgesi turizm potansiyeli yüksek bir bölgemiz. Bu nedenle bölgenin yapılaşmasına dikkat etmekte fayda var.



Sn. Çelebi Ilık, Li-Koop’un 3 aydır kayyum tarafından yönetilmesi nedeniyle iştirakçilerinin genel kurul neden yapılmadığı yönündeki protestosuna hemen cevap vermeniz dikkat çekiciydi.



Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçından mağlup ayrılması taraftarlarınızı üzmüş olsa gerek. Herhalde evinizdeki maçta çok farklı bir Cihangir izleyeceğiz.

