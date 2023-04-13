Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoĝlu, okullardaki öğretmen eksiklikleri can sıkmaya başladı. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda öğretmenin emekli olmasından dolayı, 1 aydır, Türkçe dersleri boş geçiyormuş. Çocukların ana dillerini öğrenmeleri için öğretmen görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?



Sn. Dursun Oğuz, ülkedeki balık tüketimin düşük olduğunu ifade ettiniz. Gerçektende bir ada ülkesi olmamıza karşın balık tüketimimiz az. Ancak bunun sebebi balık fiyatlarını yüksek oluşu olabilir mi diye düşünüyoruz…



Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek konusunda yaptığınız açıklamalar kafaları karıştırdı. Yasadaki birçok maddeye itiraz etmenize karşın geneline olumlu oy vermeniz, bu ne perhiz bu ne turşu sözünü hatırladı.



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak köylerdeki eksik alt yapı işlerine hız vermişsiniz. Bu arada Geçitkale takımına da desteğinizi esirgemiyorsunuz diye duyduk…



Sn. Mustafa Naimoğluları, hayvancılar bu yıl sano-silaj yapımı için biraz aceleci mi davrandı? Zira halen etkili yağmurlar ülke genelinde devam ediyor. Bu yağmurlardan dolayı biçilen otlar küflenip bozulmayacak mı?



Sn. Aydın Kayol, Hentbol Federasyonu olarak kulüplerinizden China Bazaar Gençlik Gücü ile aranızdaki soğuk savaşı bitirmek için çaba harcamak yerine ateşe körükle gidiyormuşsunuz. Biraz sükunetli olmakta fayda var. Zira ülkemizde her sporcu ve kulübe ihtiyaç var…

