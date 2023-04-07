Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den kabloyla elektrik enerjisinin gelmesiyle enerjide arz güvenliğinin sağlanacağını belirtiniz. Ancak kabloyla elektrik için ise 5 yıl gerektiğini söylediniz. Yani Kuzey Kıbrıs 5 yıl daha elektrik sorunuyla mı boğuşacak?
 
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Tıp-İş üyesi hekimler ülkedeki hastanelerde, ilaç ve yatak olmadığını ancak hastanın çok olduğunu iddia ederek başta siz Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümeti göreve davet etti. Bu konuda haksız da sayılmazlar değil mi?
 
 
Sn. Ziya Öztürkler, e-devlet uygulaması için artık son rötuşlar yapıldığını biliyoruz. Umarız Nisan ayı ortasından sonra vatandaşlar birçok belgeyi e-devlet uygulamasıyla anında ulaşabilir. Ancak bunun bir güvenlik açığı olabileceği endişesi de olduğunu söylemek lazım.
 
 
Sn. Mehmet Harmancı, ‘Engelsiz Lefkoşa’ söyleminiz doğrultusunda başta Bandabuliya bölgesi olmak üzere birçok yerde engelli vatandaşlar için yapılan yollar bazı esnaflar tarafından işgal ediliyormuş. Bizden iletmesi.
 
 
Sn. Derviş Kemal Deniz, deneyimli bir ekonomist ve muhasebeci olarak, dövizde yükselişin nereye kadar yükselebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ya da bir tarih öngörünüz var mı? Vatandaş birikimlerini nasıl değerlendirmeli?
 
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu bünyesindeki kulüplerde jimnastik eğitimi alan birçok sporcunun başta atletizm olmak üzere diğer spor dallarında da başarılı sonuçlar elde etmesi herhalde sizi oldukça gururlandırdı. Daha nice başarılar diliyoruz.
 
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