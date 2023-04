Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te yaşanan olaylar orada bir otorite boşluğu olduğunu gösteriyor. Özellikle sabotaj konusu gerçekse bu konuda baştan aşağıya bir sorun yumağı olduğu anlamına geliyor.





Sn. Olgun Amcaoğlu, bir an önce ülkemizin yenilenebilir enerji konusuna ağırlık vermesi gerekiyor. Özellikle Lefkoşa bölgesi için bu konuda bir teşvik yapılması çok uygun olacaktır.





Sn. Dursun Oğuz, kaçak et olayının geçmişten günümüze ülkemizde sürekli olduğunu ifade ettiniz. Bunun önüne geçmek için et fiyatlarının ucuzlaması şart. Bunun içinde hayvancıya yeterli destek verilmesi ve denetimlerin yapılması şart.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi olarak geleceğe yatırım anlamında, bölgenizde ağaçlandırma yapılmasına da katkı koymaya devam ediyorsunuz. İnşallah bunun gibi doğa dostu adımlar devam eder.





Sn. Osman Karamanlı, Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finaldeki rakibiniz sizinle ayni güçte bir takım olan Türk Ocağı oldu. Gençlik Gücü olarak bu yıl finali oynama hedefinize bir adım kaldı. Bol şanslar.





Sn. Kutlay Malek, dün Metehan Sınır Kapısı’nda ekiplerinizin dikkati sonucunda kaçak et taşıyan taksiciyi suçüstü yakalamışsınız. Maşallah, ekibiniz arı gibi çalışıyor.