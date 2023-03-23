Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, parti içinde size karşı muhalefet çalışmaları başladığı aldığımız haberler arasında. Özellikle eski başkanlar ve milletvekilleri bu konuda başı çekiyormuş.
 
Sn. Ziya Öztükler, çalışanlardan yapılacak kesintinin sizin dediğiniz gibi bir doğal afet sorasına hazırlık için oluşturulacak fon gibi olacaksa bunun karşısında kimse olmaz. Ancak bunun icraata dönmesi şart.
 
Sn. Dursun Oğuz, Cam Kese böceği ile mücadelede terminatör böcekleri devreye konulmasıyla birlikte inşallah bir nebze olsun fayda olur. Ancak bu yıl Akdeniz bölgesi ülkelerinde Cam Kese Böceği oldukça fazlaymış. Bu nedenle biyolojik mücadele yanında kimyasal mücadelede yapılması şart gibi.
 
Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi olarak bölgenizde çevre temizlikleri yanında durak bakımlarını da ihmal etmiyormuşsunuz. Bölgeye hizmet odaklı çalışmalarınız gözden kaçmıyor.
 
Sn. Mine Atlı, Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığınız ‘okul çağındaki çocukların okul yerine sokaklarda dolaşmaması’ çağrısı yerinde. Ancak siz de görüyorsunuz ki mevcut okullarda bile eğitim yapılamaz durumda.
 
Sn. Cenk Şeren, çalıştırdığınız Yenierenköy takımının geçtiğimiz gün 2-0 geriye düşmesine karşın 4-2 galibiyetle ayrılması sizin inatçılığınızı takımınıza da aşıladığınızın bir göstergesi olsa gerek…Başarılarınızın devamını diliyoruz.
 
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