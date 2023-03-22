Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, Rum yetkililerinin Türkiye’ye yönelik söylemlerini artık kınamak yerine bizce kulislerle onlarla baş etmek gerek. Unutmayın ki onların en iyi yaptığı şey kulis çalışmalarıdır.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak acaba yeni bir çalışma yaparak devlete gelir getirecek açılımlar yapılacak mı? Örneğin kırsal kesim arsalarına ev yapan hak sahiplerine ödeme kolaylığı sağlamak gibi.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, dün Çocuk Acil Servisi’ne yapmış olduğunuz ziyarette bu servise 4 ayda 11 bin çocuk hastanın başvurduğunu açıkladınız. Acaba bu rakam normal mi?



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi olarak şehir içindeki trafik sıkışıklığını azaltmak adına dün gerek trafik zabıtaları gerekse trafik polislerini sahaya indirerek yol kenarlarına park yapanları kaldırmışsınız. Umarız bir nebze olsun işe yaramıştır.



Sn. Salih Erşangil, Hak-Sen genel kurulu sonucunda seçilen yönetim kurulu herhalde sizi başkan olarak gösterecek. Zira yıllardır sendikanın içinde her kademe görev alan bir kişisiniz.



Sn. Hakan Muhtaroğlu, Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak teknik direktörlere karşı sert bir açıklama yayınladınız. İnsanoğlu’nun hata yapabileceğini unutmamak gerek.

