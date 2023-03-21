Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, iki eşit egemen devlet olarak doğal zenginlikleri paylaşmak gerektiğini ifade ettiniz. Ancak bu söylediğinizi Rum tarafı bunu kabul etmediği için sorun çözülemiyor değil mi?





Sn. Olgun Amcaoğlu, ilerleyen günlerde yeni teşviklerle ekonominin canlandırılması konuşuluyor. Bu teşvikler acaba hangi sektörlere verilecek? Herhalde bilişim sektörü başta olacak.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, sigortalıların özel hastanelerden aldıkları ilaçların denetim altına alınması ile devreye konulan sistem işliyormuş. Bu konuda herhalde bazı eczacılar zorlanıyor. Ancak bu şekilde kaçak olayının önüne geçilebilir.



Sn. Halil Kasım, geçtiğimiz Pazar günü Geçitkale bölgesine metrekareye 100 kilogram yağış düşmüş. Bu yağmur yerleşim bölgesine düşmüş olsaydı herhalde evleri su basacaktı. Ucuz atlatıldı diyebiliriz.



Sn. Mehmet Nizam, çiftçiler olarak Alaniçi bölgesinde yaptığınız deneme ekimlerinde buğdayın kuraklığa dayanıklı olduğunu gözlemlediniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki ülkede hayvancının ihtiyacı buğdaydan çok arpaya var.





Sn. Hakan Muhtaroğlu, Hakemler Derneği olarak bazı teknik direktörlerin basına yaptıkları açıklamalarda hakemleri hedef göstermesine sert bir dille cevap vermişsiniz. Anlaşılan artık hakemler susmak yerine seslerini yükselterek haklarını arayacak.

