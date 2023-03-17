Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları Toplantısı’nda yaptığınız izolasyonları kaldırın çağrısına sizce kaç ülkeden olumlu yanıt gelecek? Bu konuda umutlu musunuz?





Sn. Zorlu Töre, Rum tarafının Bahreyn’de yapılan Parlamentolar Arası Birlik toplantısında KKTC bayrağı açılmasını protesto etmesine tepki göstermişsiniz. Bizce enerjinizi bile harcamaya değmez… Bizim yapmamız gereken kulislere devam ederek tanınmayı sağlamaktır.



Sn. Fikri Ataoğlu, Çevre Bakanlığı olarak doğaya ve çevreye zararlı olduğu bilinen petrokok olarak bilinen son sınıf kömürün ülkemizde kullanımına umarız izin vermezsiniz.



Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in ligde aldığı yenilgi sonrasında çabuk toparlanarak kupada konuk olduğu MTG ile berabere kalması sizi tur için umutlandırmış olsa gerek.



Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’deki ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkemize yaptığı taziye ziyaretinde muhalefet olarak nezaketen olsun karşılama yapmanız gerekmez miydi?

