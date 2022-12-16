Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak ara bölgede BM kontrolünde yapılan çalışmalar konusunda istediğiniz izahatı alabildiniz mi? Ya da verilen izahat tatmin edici mi?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizde Covid-19 pandemisinin son zamanlarda azalmasına karşın Domuz Gribi vakaları artıştaymış. İnşallah bu hastalık nedeniyle sıkıntılar yaşanmaz. Bu arada maymun çiçeği hastalığı ile ilgili yeni şikayetler geldi mi? Umarız olmamıştır.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, hademelerle ilgili sorunun çözülmemesi nedeniyle bağlı oldukları Sendikayla birlikte dün Bakanlık önünde tencerede taş kaynatma eylemi yaptılar. Bu konuda artık bir çözüm yolu bulunması şart.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediye başkanlığı için yarıştığınız adaylar arasında en fazla zorlayacak isim kim olur? Bir kadın adayın yükselişte olduğu söyleniyor. Bol şanslar.



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu’nun hafta sonu yapılacak olan genel kurulunda yeniden başkanlığı aday olacak mısınız? Yoksa bu kadar yeter mi diyorsunuz.



Sn. Mehmet Nizam, çiftçiler özellikle batı Mesarya bölgesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle tohumlarda çimlenme olmayacağı endişesi taşıyor. Sizce bu olasılığı oranı nedir?

