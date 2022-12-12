Sn. Ersin Tatar, Rum yönetimi başkanı Anastasiadis verdiği demeçte Kıbrıs sorununu çözememenin omuzlarında bir yük olarak kaldığını söyledi. Acaba bu konu sizin için de ayni mi?



Sn. Ünal Üstel, yerel seçim sonuçları ne olursa olsun, yerel yönetimlerde bir reformun yapılması şart. Özellikle mali yapılarının düzelmesi için yeniden yapılanmaya gidilmeli…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19’un artık bir pandemiden çıktığı belirtiliyor. Ülkemizdeki rakamlardan da bu anlaşılıyor.Ancak yeni tehlike maymun çiçeği gibi. İnşallah bulaşılıcılığı çok fazla değildir…



Sn. Alişan Şan, kamu çalışanlarının 13. Maaşları herhalde seçim sonrasında ödenecek gibi görülüyor. Yoksa bir sürpriz olacak mı dersiniz…



Sn. Koral Bozkurt, çok geçmiş olsun. Geçtiğimiz akşam yaşadığınız kötü kazayı ucuz atlatmışsınız. Ancak aracınız pert olmuş. Cana geleceğine mala gelsin derler eskiler…



Sn. Kürşat Özer, partinizin Mesarya bölgesinde gücüyle sandıktan birinci olarak çıkabileceğiniz konuşuluyor…Hade hayırlısı…

