Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak et fiyatlarında düşüş için belirlediğiniz hayvancıdan alış fiyatı, hayvancıların tepkisine neden oldu. Bizce bu sorunu çözmek adına hem hayvancı hem kasap bir araya gelerek ortak paydada buluşmak gerek.



Sn. Erhan Arıklı, aylar önce bilet fiyatlarının ucuzlayacağı yönünde açıklama yapmıştınız. Ancak o günden sonra ucuzlamak yerine daha da pahalılaşan uçak bilet fiyatları nedeniyle Kıbrıslı Türkler Güney’den uçmak durumunda kalıyor. Bunun önüne geçmek gerek.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Güney Kıbrıs’ta hastanelerdeki Covid-19 hasta sayısı 100’ü aşmış. Anlaşılan o ki bu kış yine zor geçecek. Bu nedenle aşı uygulamasını devam ettirmek şart gibi görünüyor.



Sn. Narin Ferdi Şefik, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak verdiğiniz bilgilere göre, 25 Aralık günü gerçekleşecek seçimlerde yine sandık görevlileri zor bir süreç bekliyor. Zira dört ayrı pusula oylanacak.



Sn. Mustafa Naimoğluları, anlaşılan o ki hayvancıların yeni yıl öncesinde sokaklara dökülmesi gerekecek. Zira hükümet et fiyatları konusunda faturayı hayvancıya kesmiş durumda.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için karşınıza çıkan rakipler sizi pek zorlayacak gibi görünmüyor. Ancak unutmayın ki son karara sandık başında verilir.

