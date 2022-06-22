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Sn. Ersin Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda yeni bir adım atacağınızı Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis’e gönderdiğiniz mektupta paylaştınız. Bu konudaki yeni önerilerinizi merakla bekliyoruz.
 
Sn. Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu ne zaman toplantıya çağıracaksınız?
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, sendikaların başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemleri inşallah sağlık alanında sorunlar yaşatmaz. Zaten hastanelerde çalışan doktor ve hemşireler sıkıntılı oldukları için iş yavaşlattıkları için vatandaş zor saatler yaşıyor.
 
Sn. Kudret Özersay, Meclis’ten ayrılarak halkın içinde mücadele etmeniz nedeniyle takdir almaya devam ediyorsunuz. Ancak bu mücadelenizi arkanıza halkı alarak sürdürmeniz şart.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, Süper Lig’de önümüzdeki sezon oldukça güzel bir yarışma yaşanacağının sinyalleri veriliyor. Zira birçok kulüp kaliteli yabancı futbolcularla kadrolarını güçlendirmeye çalışıyor.
 
Sn. Tayfun Tüccar, Zeytin ve Zeytin Yağı Üreticileri Derneği başkanı olarak ülkede zeytin durumu hakkında bilginiz olduğunu biliyoruz. Acaba bu yıl zeytin rekoltesi nasıl olur?
 
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