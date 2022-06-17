Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak ekonomik paket hazırlığında olduğunuz için bugünlerde çok fazla görülmüyorsunuz. Umarız bu ekonomik paket sektörleri biraz olsun rahatlatır…



Sn. Hasan Taçoy, yaptığınız açıklamada bazı baremlerden kesinti yapılacağını ve düşük baremlere artış verileceğini söylediniz. Anlaşılan taşın altına elinizi koymaya karar verdiniz.



Sn. Erhan Arıklı, toplu taşımacılığını tek bir çatı altına toplama planınız vatandaş için oldukça önemli bir gelişme olacak. Ancak bununla ilgili toplu taşımacıların onayını alabildiniz mi?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta Covid-19 vaka sayıları neredeyse yarı yarıya arttı. Anlaşılan ülkeye gelen turistlerle hastalık taşınmaya devam ediliyor. İnşallah rakamlar daha fazla artmaz…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’nın uzun yıllar sonra onaylanarak yürürlüğe girmesi bölgenizin gerek doğa açısından gerekse gelişimi açısından çok önemli bir gelişme. Hayırlısı olsun…



Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı başkanlığına yeniden seçilmeniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Artık bir şampiyonluk yaşamanız gerektiğini düşünüyoruz. Bol şanslar…





