Sn. Ünal Üstel, göreve başladığınız ilk günler sonrasında pek sesinizi duyamaz olduk. Hayırdır parti yönetimi sesinizi mi kesti? Yoksa konuşmak yerine iş yapmayı mı odaklandınız?



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı ile Hayvancılar Birliği’nin yaklaşık 1 ay önce uzlaşıya vardığı bazı konulardan biri olan küçükbaşa hayvan başına destek priminin en geç 15 Haziran’a kadar ödenmesi sözünü yerine getirememeniz nedeniyle hayvancılar size kızgın. Bizden iletmesi.



Sn. Sunat Atun, dün Türkiye’deki temaslarınız ana hedef bütçeye ne kadar katkı yapılacağı mıydı yoksa nerelerinin özelleştirileceği miydi?



Sn. Turgay Deniz, hem Ticaret Odası başkanı hem de ticaret erbabı olarak her geçen gün yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücünün azaldığını söyleyebilir misiniz? Acaba hükümetin vergilerde indirime gitmesi fayda sağlar mı?



Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü Hentbol takımınızın yurt dışı etkinliği kapsamında gittiği Kosova’da oynadığı 3 maçı kaybetmeyerek ülkeye dönmesi herhalde sizi gururlandırmıştır. Devamı gelir inşallah.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere daha çok ağırlık vermeye başladığınızı duyduk. İnşallah bu ekonomik darboğazda bu açılımlar sizi zora sokmaz.



