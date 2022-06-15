Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada dövize endeksli muhasebe sistemini ‘hayalcilik’ olarak nitelediniz. Ancak TL ile muhasebe ise resmen intihar gibi değil mi?





Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak hayvancılık konusunda şikayetler ve dert yanmalar her geçen gün artıyor. Hayvancının zamlar nedeniyle dayanacak gücü kalmadığı ve birçok küçük işletmenin hayvanlarını sattığını duyuyoruz. Bu da ülkede hayvansal ürünlerin fiyatlarının yükseleceğini gösteriyor.





Sn. Hasan Taçoy, asgari ücretin 8 bin 500 net olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak bu şartlarda özel sektörün bunu nasıl yapacağını da açıklarsanız hiç fena olmayacak.





Sn. Devrim Barçın, dün itibariyle devlet bütçesinin 600 milyon TL fazla verdiğini söylediniz. Eğer iddia ettiğiniz gibi fazla veren bir bütçe varsa başta akaryakıt olmak üzere birçok şeye neden zam yapılıyor?



Sn. Raif İlker Buran, yaz yağmurları Haziran ayında devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de yağmurlar sürecek mi? Yoksa artık yaz sıcakları geliyor mu dersiniz. Bu yıl denize girmek için bekleyiş sürecekmiş gibi görünüyor.





Sn. Emrah Yeşilırmak, hayırlı olsun. Geçtiğimiz gün yaptığınız nişanla yeniden bir aile kurmuşsunuz. Allah bir yastıkta kocatsın diyelim. Mutluluğunuz daim olsun.

