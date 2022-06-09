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Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak oldukça zor bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle TL’nin değer kaybıyla yaşanan ekonomik zorluklar için çare üretmeniz ve işletmeleri rahatlatmanız şart oldu. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, dövizdeki yükseliş trendi ülkemiz turizmi için bir olumlu yansıma olabilir mi? Zira yükselen döviz nedeniyle ülkeye gelenler çok az parayla çok güzel bir tatil keyfi yapabilir.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle mahkemelerdeki mazbata sayısı katlanarak büyüyor. Bunun anlamı ise gerek kişisel gerekse işletmelerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle mahkemelik olması demektir. Bundan sonraki süreçte işletmelere destek olma adına bir çalışma yapmakta fayda var.
 
Sn. Erhan Arıklı, Dipkarpaz-Zafer Burnu arasındaki yolun yeniden yapımının Eylül ayında başlayacağını açıkladınız. Keşke bu yolun yapımı Mart ayında başlanıp bugünlerde tamamlansaydı. Zira o yol en fazla yaz aylarında kullanılıyor.
 
Sn. Mahmut Özçınar, belediyelerin son günlerde personel sıkıntısı yaşamaya başladığı bildiriliyor. Bunun sebebinin ise personelin ücretsiz izin kullanarak güneyde çalışmaya gitmesi olduğu kaydedilmekte. Bunun doğruluk payı nedir?
 
 
Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerde temizlik kampanyası başlatarak her tarafı çöp ve molozdan arındırıyormuşsunuz. Kolay gelsin.
 
 
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