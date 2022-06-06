Sn. Ünal Üstel, göreve başladığınız günden beridir sürekli olarak sınır kapılarındaki sıkışıklığın giderilmesi için çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ancak somut bir adım göremedik…



Sn. Sunat Atun, yaptığınız son açıklamada halka umut pompalayarak zor günlerin kısa zamanda atlatılacağını dile getirdiniz. Ancak vatandaş aldığı maaşın 2 günde bitmesine mi yoksa size mi inansın bilemedik…



Sn. Zorlu Töre, geçtiğimiz hafta gündeme oturan koruma talebiniz oldukça fazla konuşuldu. Umarız bu talebinizi bir kez daha düşünerek geri adım atarsınız. Zira ülkede, sizin gibi sevilen bir kişinin korumaya ihtiyaç duymaması gerekir…



Sn. Kudret Özersay, partiniz milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın istifa etmeme kararları sonrasında parti disiplin kuruluna verilmeleri işlerin iyice karıştığının göstergesi…Allah kolaylık versin…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Festivali için hazırlıklar nasıl gidiyor? Her geçen gün büyüyen İskele ve bölgesi için geniş kapsamlı bir festival olacak diye düşünüyoruz…



Sn. Tekin K.Birinci, bir dünya yıldızı olan Sessegnon’un Göçmenköy’e transferi sonrasında acaba bir başka yıldızı daha ülkemize getirebilecek misiniz?

