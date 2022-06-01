Sn. Olgun Amcaoğlu, pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte ekonominin canlanması beklenirken, Rusya – Ukrayna savaşıyla herşey alt üst oldu. Bu kötü günlerin atlatılması için üretici ve sanayiciye hibe destekleri verilmesi şart.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yapılan araştırmaya göre ülkemizde bulunan üniversite öğrencilerinin neredeyse yarısı Afrika ülkelerinden gelen üçüncü ülke insanları. Bu rakam doğruysa ülkemizde önümüzdeki yıllarda yabancı nüfus yerli nüfusu katlayacak.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, son günlerde ani bastıran sıcak havayla birlikte salgın hastalık riski de yükselmiş. Hatta aldığımız duyumlara göre Rota virüsü salgını oldukça çokmuş. Bu nedenle de eczanelerde birçok ilaç tükenmiş. Doğruluk payı nedir?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak herhalde bu yıl geleneksel festivalinizi geniş kapsamlı yapacaksınız. İskele gibi her geçen gün büyüyen ve metropolitan bir belde olan ilçemize yakışır bir organizasyon olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdiden kolay gelsin.



Sn. Çetin Sadeli, sizin şu meşhur ‘konuş da gorkma’ motosikletinizi satışa çıkarmanız sonrasında telefonlarınız durmak bilmemiş. Acaba satışını yapabildiniz mi?



Sn. Metin Menekşeli, başkanı olduğunuz Mormenekşe Spor Kulübü’nün önümüzdeki sezon hedef büyüterek zirveye oynamayı planlaması nedeniyle takımın başına efsaneleşmiş hocanız Eralp Şerifoğlu’nu getirmişsiniz. Hade hayırlısı.

