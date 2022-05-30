Sn. Ünal Üstel, hükümet ortaklarınızla bugün gideceğiniz Ankara’da oldukça yoğun bir çalışma programınızın olduğunu duyduk. Acaba ülkedeki pahallılığı azaltacak ne gibi bir çalışma çantanızda olacak?



Sn. Erhan Arıklı, bugün Ankara’ya yapılacak olan ziyarette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak nasıl bir talepte bulunacaksınız? Bu arada köy yollarını onarmaya çalışırken, anayollarında bakım istediğini gözden kaçırmamanızda fayda var…



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak yangınlarla mücadele için acil bir yangın helikopterinin ülkemizde konuşlandırılması son yaşanan Geçitköy yangının da ortaya çıktı. İnşallah kısa zamanda konuşlandırılır…



Sn. Turgül Tomgüsehan, Cuma günü bir Polis subayı olarak Geçitköy-Tepebaşı bölgesinde yaşanan yangın sırasında elinizden geleni yaparak takdir toplamışsınız. Vatanı sevmek bu olsa gerek…



Sn. Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası genel kurulunda yaptığınız konuşmada da dile getirdiğiniz gibi üretim her geçen gün bitme noktasına doğru ilerliyor. İnşallah yaptığınız temaslarda verilen sözler yerine gelir ve sanayimiz dışarıya açılarak bir nefes alır…



Sn. Hasan Öztaş, birçok belediyemizde olduğu gibi Geçitkale Belediyesi’nde de birçok çalışanınız ücretsiz izine çıkarak Güney Kıbrıs’ta çalışmaya gidiyormuş. Allah kolaylık versin. Ama düşük maaşlı çalışanlar için başka çare kalmadı gibi…

