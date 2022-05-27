Sn. Ünal Üstel, Pazartesi günü Ankara’ya yapacağınız ziyaret içeriğinde ne var acaba? Ankara’da beklentilerinizi karşılayacak gelişmeler olmaması durumunda işiniz zor olacak gibi.





Sn. Dursun Oğuz, üreticilerle yaptığınız görüşmelerde en büyük sorun girdi maliyetlerindeki astronomik yükseliş olsa gerek. Bu konuda bakanlık olarak elinizde bir şey olmaması herhalde sizi çaresiz bırakıyor.





Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı görevine gelmenizin üzerinden yaklaşık 15 gün geçti. Acaba bu sürede size en fazla ne talebinde bulunuldu? Herhalde vatandaşlık ilk sıradadır diye düşünüyoruz.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin ikinci devrede yakaladığı çıkışla sezonu 2. Sırada tamamlaması herhalde sizi camiayı mutlu etti. Bu arada yeni sezonda sizce teknik direktörünüz yerli mi yabancı mı olmalı?



Sn. Mahmut Özçınar, birçok belediye artan girdi maliyetleri nedeniyle oldukça zorlanmaya başlamış. Büyük belediyeler bile bütçelerinin şimdiden üzerine çıkmışlar. Bu konuda Belediyeler Birliği Başkanı olarak nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?



Sn. Redif Nurel, Yeşilova takımının önümüzdeki sezon yine zirveye oynaması için kadronuzu güçlendirmek istiyormuşsunuz. Acaba bu konuda sponsorunuzun desteği ne durumda?

