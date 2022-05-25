Sn. Dursun Oğuz, dün yaptığınız protokolle geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi çiftçilerin TÜK’e verdiği arpa-buğday ödemelerinin Creditwest Bank tarafından yapılması konusunda anlaştınız. Çiftçinin üretimden kopmaması adına önemli bir adım.



Sn. Hasan Taçoy, dün Meclis Genel Kurulunda yaşanan gerginlik sırasında partili milletvekiliniz Emrah Yeşilırmak’ı bir kavrayışta geri getirmeniz eski güreşçilerden biri olduğunuzu anımsattı.



Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkanı olarak bundan sonraki Genel Kurul toplantılarında işinizin oldukça zor olacağı dünkü oturumdan sonra daha iyi anlaşıldı. Umarız yaşananlar kavgaya dönüşmez.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, dün yaptığınız açıklamada pandeminin sonuna gelindiğini dile getirdiniz. İnşallah dediğiniz gibi sonuna gelindi. Ancak bundan sonra daha büyük salgınlara hazırlıklı olmakta fayda var.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak bölgeniz takımlarından Kumyalı kulübünün çim sahası için artık ekime geçiliyormuş. Belediye olarak üzerinize düşmemesine karşın bunu üstlenerek gerekeni yapmanız bölgede size güveni daha da artırmıştır.



Sn. Halil Kasım, bir UBP’li belediye başkanı olarak partinizin ilerleyen günlerde Meclis’ten geçirmeyi planladığı Belediyeler Reformu ile ilgili Serdarlı Belediyesi olarak ne yapacağınız merakla bekleniyor.

