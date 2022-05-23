

Sn. Ünal Üstel, sınır kapılarında yapılacak olan düzenleme umarız karşı tarafı rencide edici olmaz. Bizce bu sıkışıklığın giderilmesinin en iyi yolu daha fazla sınır kapısı açılması olacaktır.



Sn. Sunat Atun, geçtiğimiz hafta yapılmayarak bir hafta ötelenen akaryakıt zammı bu hafta umarız iki katı olarak vatandaşa yansımaz. Zaten fahiş fiyatlarla ezilen halk bu zammı daha fazla kaldırmaz…



Sn. Hasan Taçoy, dün bir narenciye fabrikasında yaşamını yitiren kadının yaşının 69 oluşu oldukça düşündürücü. Emeklilik yaşını çoktan geçen bir kadının halen çalıştırılması düzenin büyük bir ayıbı olsa gerek…



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde her geçen gün artan müze ve ören yerleriyle ülkeye gelen turistlerin daha çok yer gezerek döviz bırakabileceği gerçeği nedeniyle sizi kutluyoruz. Umarız daha fazla müze ve ören yeri hizmete girer…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerin son günlerde birçok etkinlikte boy göstererek takdir alması herhalde sizi daha fazla motive ediyor. Bir de devlet katkısı alabilirseniz herhalde motivasyonunuz ikiye katlanacak…



Sn. Mehmet Nizam, köyünüz Alaniçi çiftçilerinin geçtiğimiz hafta yaşadığı dolu felaketinin ardından dünde arazi yangınıyla karşı karşıya gelmesi oldukça üzücü. Umarız bu son olur…

