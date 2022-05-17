Sn. Ünal Üstel, herhalde son zamanlarda en rahat hükümet programı onayı alacak Başbakan siz olacaksınız. İnşallah görev yaptığınız dönemde de bu kadar rahat olursunuz.



Sn. Dursun Oğuz, orta Mesarya bölgesinin tahıl için en verimli bölgelerinde yaşanan dolu yağışı sonrasında oluşan zarar çiftçileri oldukça üzdü. Yerinde incelemelerde bulunduğunuz çiftçilerin zararları için herhalde bir ödeme planı yapılacaktır.



Sn. Erhan Arıklı, acaba ülke genelinde fiber optik kabloyla internet konusunda son durum ne? Zira vatandaşlar wireless bağlantılar konusunda oldukça sıkıntı yaşıyorlar.



Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz cumartesi günü Lefkoşa Açık Pazar alanında Cimnastik Federasyonu’yla birlikte yapılan cimnastik şöleninde tüm cimnastikçilerin gösterilerini izleyerek onları tek tek kutlamanız popülaritenizi bir kat daha artırdı.



Sn. Mustafa Naimoğulları, anlaşılan o ki önümüzdeki hafta başına kadar hükümetin hayvancılar için bir adım atmaması durumunda Lefkoşa yine zor günler yaşayacak. Umarız bu kez fazla gerilimli günler yaşanmaz.



Sn. Nurettin Çırakoğlu, Emekli Polisler Derneği’nde hafta sonu yapılan genel kurulda bir kez daha dernek başkanlığına seçilmeniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Artık daha fazla faaliyetlerle üyelerinize hizmet zamanı.



