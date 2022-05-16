Sn. Ersin Tatar, festivallerin ülkemizde başlamasıyla birlikte sizde hareketlenmişsiniz. Dün Serdarlı Festivali’nde çok kalamamışsınız diye şikayet duyduk. Herhalde diğer festivallere de gitmişsinizdir..



Sn. Ünal Üstel, Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığınız basın açıklamasında ülkemizin Akdenizin Tarım limanı olacağını söylediniz. Ancak bizce bu gidişle ülkede çiftçi kalmayacak. Zira maliyetler oldukça yükseldiği için çiftçi üretimden birer birer kopuyor…



Sn. Olgun Amcaoğlu, Cuma günü önce görevinizi iade etmeniz, daha sonra ise devam etme kararı almanız kafanızın çok karışık olduğunu gösteriyor. Herhalde onun için dün Akıncılar Festivali’nde gezinerek rahatladınız…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, partinizden bir milletvekili sizi ordinaryüs olarak tanımlamış. Anlaşılan o ki sizin her hükümette bakan olarak yer almanız hazmedilemiyor. Bizce artık bundan sonraki hükümetlerde yer almamanızda fayda var…



Sn. Halil Kasım, Serdarlı belediyesi ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının 2 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği festivalde yeterince katılım olmadığı görüldü. Özellikle esnafların yerini ayırtıp gelmemesi dikkat çekti…



Sn. Fehmi Oktay, mayıs ayında görülen ani sağanak yağmurlar devam edecek mi? Bu arada Türkiye’ye hafta ortasından itibaren çok soğuk bir hava inmesi bekleniyor. Bizim ülkemizde ne gibi