

Sn. Ersin Tatar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı önünde yapmak istedikleri eylem polis tarafından engellendi. Gübre torbalarıyla verilmek istenen mesaj nedeniyle mi bu eylem engellendi?





Sn. Ünal Üstel, vallahi jet hızı demek siz demekmiş onu anladık. Zira dün sabahleyin iki partiye yaptığınız ziyaret sonrasında akşamüzeri kabineyi sunmanız çok şaşırtıcı oldu. Allah yolunuzu açık etsin.





Sn. İzlem Gürçağ, Sağlık Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. İlk göreviniz olarak Covid-19 testleri konusunda artık bir düzenleme yapılması şart diyebiliriz. Bu konuda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bir tavsiye yapmanızda fayda var.



Sn. Fikri Ataoğlu, bayramda ülkemize gelen ve giden yolcu sayıları yüzleri güldürdü. Herhalde yaz aylarında da bu yoğunluk devam edecek gibi. Bu konuda Turizm Bakanlığı olarak beklentiniz nedir?



Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Maliye Bakanı iken bugün Ekonomi Bakanı olarak göreve başlıyorsunuz. İşin ilginç yanı son 3 ay içinde üçüncü bakanlığınız olacak değil mi? Allah kolaylık versin diyelim.



Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü camiası olarak bu sezonu 3 kupayla kapamak adına inancınız tam olduğu anlaşılıyor. Ama futbolda herşeyin olacağını da düşünmek gerek. Bol şanslar.



