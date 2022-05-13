banner762
banner815
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
15 0
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
64 0
 
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
18 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
43 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
70 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
34 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
34 0
banner797
banner794

Mesajınız Var

banner476

banner825
Mesajınız Var
 
Sn. Ersin Tatar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı önünde yapmak istedikleri eylem polis tarafından engellendi. Gübre torbalarıyla verilmek istenen mesaj nedeniyle mi bu eylem engellendi?
 
 
Sn. Ünal Üstel, vallahi jet hızı demek siz demekmiş onu anladık. Zira dün sabahleyin iki partiye yaptığınız ziyaret sonrasında akşamüzeri kabineyi sunmanız çok şaşırtıcı oldu. Allah yolunuzu açık etsin.
 
 
Sn. İzlem Gürçağ, Sağlık Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. İlk göreviniz olarak Covid-19 testleri konusunda artık bir düzenleme yapılması şart diyebiliriz. Bu konuda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bir tavsiye yapmanızda fayda var.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, bayramda ülkemize gelen ve giden yolcu sayıları yüzleri güldürdü. Herhalde yaz aylarında da bu yoğunluk devam edecek gibi. Bu konuda Turizm Bakanlığı olarak beklentiniz nedir?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Maliye Bakanı iken bugün Ekonomi Bakanı olarak göreve başlıyorsunuz. İşin ilginç yanı son 3 ay içinde üçüncü bakanlığınız olacak değil mi? Allah kolaylık versin diyelim.
 
Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü camiası olarak bu sezonu 3 kupayla kapamak adına inancınız tam olduğu anlaşılıyor. Ama futbolda herşeyin olacağını da düşünmek gerek. Bol şanslar.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.