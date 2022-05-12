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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı olarak partinizden bir başka isimin hükümeti kurma görevini almasına onay vermeniz oldukça manidar. Bu arada yeni hükümet için DP ile YDP’ye uyarı yapmanız da anlaşılır bir durum değil.
 
Sn. Ünal Üstel, hadi hayırlısı mı diyelim, yoksa kolay gelsin mi diyelim bilemedik. Zira kurmanız muhtemel yeni hükümet nedeniyle hem partinizde hem de diğer partilerle sıkıntı yaşayacağınız aşikar.
 
Sn. Dursun Oğuz, zahire fiyatlarının belirlenmesi konusunda başınızın epey ağrıdığı dikkatlerden kaçmıyor. Ama hem çiftçiyi hem de tüketicileri korumak için uzlaşı yolunu bulmanız şart.
 
Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak Sinei-Millet’e dönme düşüncesinde olduğunuzu ifade ettiniz. Bu konuda iyice düşünmenizde fayda var. Zira bir partinin sinei-millet yapması pek anlam ifade etmeyebilir.
 
Sn. Hakkı Atun, eski bir başbakan ve vekil olarak ülkemiz siyasetinde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin döneminizde de böyle müdahaleler olmuş muydu?
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, devletin spor federasyonlarına katkılarının halen yapılmamasından dolayı Cimnastik Federasyonu adına yazdığınız çeklerin  geri dönmesi sonrasında cebinizden ödeme yapmanız büyük fedakarlık. Allah kolaylık versin.
 
 
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