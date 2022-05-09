Sn. Ersin Tatar, yeni hükümet için bugün görevlendirme yapmayı planlıyorsunuz herhalde… Ancak bu görevlendirme yapacağınız kişi UBP içinde güvenoyu alabilecek bir kişi olması gerekiyor. Bu olmaması durumunda erken seçim hükümeti mi kurulmasını önereceksiniz?



Sn. Dursun Oğuz, bazı bölgelerde tahıl hasadına başlanmış. Ancak bu yıl Doğrudan Gelir Desteği ve mazot desteği henüz yapılmaması nedeniyle birçok üretici hasat yapmamayı bile düşünüyormuş…



Sn. Erhan Arıklı, her geçen gün artan uçak bilet fiyatları nedeniyle Havalimanından başta İngiltere olmak üzere Avrupa’ya uçmak isteyen vatandaşların Güney Kıbrıs havalimanlarını tercih ettikleri söyleniyor. Umarız bu gidişat terse döner…



Sn. Ali Pilli, dünyada gün geçtikçe artan yeni tip hepatit vakalarıyla ilgili ülkemizde de bazı önlemler alınması gerektiği ile ilgili çağrılar yapılıyor. Bu konuda herhalde bir çalışma yapılıyor diye düşünüyoruz…



Sn. Hasan Sertoğlu, futbol liglerinde verilen pandemi arasından sonra başlayan 2021-2022 sezonu birkaç olay dışında başarıyla tamamlandı. İnşallah yeni sezon için planlamalar yapılmıştır.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, bayram nedeniyle kurulan ve Pazar gününe kadar hizmete devam eden Makenzi Plajı’ndaki lunaparka ülkemizin dört bir yanından ziyaretçiler varmış. Anlaşılan o ki vatandaşlarımız eğlenmek ve stres atmak için böyle şeyler arıyor…





