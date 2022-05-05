Sn. Ersin Tatar, bayram öncesinde yeni hükümet kurma çalışmalarının son anda bozulması nedeniyle Faiz Sucuoğlu’nun görevi iade etmesiyle gözler size çevrildi. Gözler size çevrildi. Acaba görevi kime vereceksiniz merakla bekleniyor.



Sn. Ünal Üstel, partinizde yaşanan çalkantı ve hükümet ortaklarının son anda hükümetten çekilmesi ile yeni hükümetin kurulamaması sonrasında isminiz hükümeti kurma görevi verilecek kişiler arasında geçiyor…



Sn. Fikri Ataoğlu, yeni bir hükümet kurulması durumunda parti olarak yer alacak mısınız? Kurulacak olan yeni hükümette başbakan bir milletvekili mi yoksa dışarıdan mı atanmalı dersiniz?



Sn. Tufan Erhürman, acaba hükümet kurma görevi partinize verilmesi durumunda bu görevi kabul edecek misiniz? Yoksa parti olarak erken seçime mi gitmeyi istiyorsunuz?



Sn. Cemil Karzaoğlu, 2022-23 yılında 300 bin harnup fidan üretimi yapıp isteyen üreticilere tahsis edeceğinizi açıkladınız. İnşallah bu hedefi tutturursunuz. Zira ülkemize katma değer katacak bir ağaç olan harnup ağacının sayısını artırmakta fayda var…



Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesi kıyılarında yeni bir gemi barınağı yapıldığını öğrendik. Acaba bu barınak için kim izin verdi? İnşallah kıyıya ve doğal yapıya zarar verilmez…

